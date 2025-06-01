Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення військових.

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Що відомо про повітряну тривогу через балістику 1 червня

О 14:47 Повітряні Сили написали, що в Україні існує загроза застосування ворогом балістики. За кілька хвилин до цього повітряна ціль фіксувалася в Сумьскій області. Моніторингові канали повідомляють, що росіяни можуть запустити балістичні ракети з Курщини. Українські військові також підтвердили, що цілі можуть рухатися з північного сходу.

Повітряну тривогу оголосили в північних та центральних областях України. Станом на 14:59 про пуск більшої кількості ракет не повідомлялося.

Де зараз повітряна тривога: карта

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Близько 15:00 в осіх областях, окрім Сумської, Харківської, Запорізької, Луганської та Донецької оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у неділю, 1 червня в кількох областях Росії лунали вибухи через атаку БпЛА. Дрони досягли Сибіру, Мурманської та Іркутської областей. Також під атаку потрапила авіабаза "Оленья", де сталася пожежа після щонайменше 10 вибухів. Дрони уразили аеродроми, з яких росіяни обстрілюють Україну.