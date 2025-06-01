Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение военных.

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Что известно о воздушной тревоге из-за баллистики 1 июня

В 14:47 Воздушные Силы написали, что в Украине существует угроза применения врагом баллистики. За несколько минут до этого воздушная цель фиксировалась в Сумской области. Мониторинговые каналы сообщают, что россияне могут запустить баллистические ракеты из Курщины. Украинские военные также подтвердили, что цели могут двигаться с северо-востока.

Воздушная тревога была объявлена ​​в северных и центральных областях Украины. По состоянию на 14:59 о пуске большего количества ракет не сообщалось.

Где сейчас воздушная тревога: карта

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Около 15:00 в осиных областях, кроме Сумской, Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой, объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, в воскресенье, 1 июня в нескольких областях России раздавались взрывы из-за атаки БпЛА. Дроны достигли Сибири, Мурманской и Иркутской областей. Также под атаку попала авиабаза "Оленья", где произошел пожар после не менее 10 взрывов. Дроны поразили аэродромы, из которых россияне обстреливают Украину.