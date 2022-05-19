Йдеться про 9 мільярдів євро, які планується надати Україні ще у 2022 році. Також фон дер Ляєн заявила і про ще одну надважливу допомогу для нашої країни. Йдеться про платформу реконструкції нашої держави на чолі з Україною і Європейською комісією, передає 24 канал.

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що перебуває на постійному зв’язку з фон дер Ляєн та подякував їй за підтримку. Також він зазначив, що під час розмови політичні діячі обговорили запропоновану Єврокомісією платформу відбудови України.

Це буде спільна історія успіху

Вона має стати спільною історією успіху. Погодилися з доцільністю запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні,

– додав Зеленський.

Фон дер Ляєн учора наголосила, що Євросоюз буде поруч і після завершення війни, у час, коли в Україні розпочнеться відбудова.

Президентка Єврокомісії запропонувала платформу реконструкції на чолі з Україною і Європейською комісією, і додала, що для цього необхідно об’єднати держави-члени ЄС, міжнародних донорів, фінансові установи та інших партнерів. Це означає, що Євросоюз стане ключовим гравцем у майбутній відбудові нашої країни.

Будуватимемо нову Україну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в майбутньому Україна разом з Євросоюзом буде не лише відновлювати те, що зруйнували російські загарбники у цій війні, а й будуватиме нову Україну згідно із новими європейськими правилами.

За його словами, спільний з ЄС план відновлення буде включати відбудову всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою, модернізацію української держави та інституцій, інтеграцію України з ЄС в усіх сферах і напрямках, а також буде включати ще й економічну трансформацію, зокрема йдеться про нові можливості для українського бізнесу.

Водночас важливо у цій платформі те, що Україна буде "власницею" процесу відбудови, але для того, аби все відбувалось ефективно та прозоро, долучаться європейські партнери України.

Також Шмигаль додав, що запропонована платформа відбудови України демонструє надзвичайний рівень солідарності з Україною.

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