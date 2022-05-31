Итальянский премьер Марио Драги многократно выражал поддержку Украине. Впрочем, продемонстрировать ее на практике – задача несколько сложнее, чем многие ожидали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": эксглава МИД оценил шансы предоставить Украине статус кандидата ЕС

Большие страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата

По словам Драги, он удовлетворен новым пакетом санкций против России, в который включили запрет на транспортировку российской нефти морем. Он добавил, что санкции против оккупантов будут продолжаться еще долго и со временем будут только усиливать давление на агрессора.

"Уже с лета Россия почувствует большое влияние санкций. Мы учли положение Чехии и Венгрии, нашли решение о транспортировке нефти через Хорватию, Германию и Польшу пообещали больше не импортировать российскую нефть. Переговоры были успешными, санкции будут тяжелым ударом для России", - сказал Драги.

Также он добавил, что Европе очень стыдно за то, что она покупает российский газ и таким образом финансирует войну против Украины, но пока других источников снабжения голубым топливом у ЕС нет.

Что касается предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, то здесь ситуация не так радостна.

За исключением Италии, почти все крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата. Они считают, что ситуация очень непредсказуема,

– сказал Драги.

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС: главные новости

В июне состоится заседание Европейского совета. Ожидается, что на нем Украина услышит вердикт от Еврокомиссии по поводу статуса кандидата на вступление в ЕС.

Предоставлять Украине членство в ЕС пока никто не собирается. Евросоюз не хочет нести ответственности за экономическую ситуацию в стране, которая будет нуждаться в длительном восстановлении после войны.

Крупнейшими противниками вступления Украины в ЕС выступают Германия и Франция . Они не готовы к радикальной конфронтации с Россией, а вступление Украины в ЕС, по их мнению, очень разозлит Путина.

Смотрите видео по теме – Зеленский встретился с президенткой Словакии Чапутовой