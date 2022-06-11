Урсула фон дер Ляйен во второй раз за время войны в Украине

Об этом она сообщила в твиттере и опубликовала фото из Киева. Урсула фон дер Ляйен отметила, что на встрече с Владимиром Зеленским обсудит членство Украины в ЕС.

Внимание Еврокомиссия готовится обсудить предоставление Украине статуса кандидата в ЕС 17 июня

Хорошо возвратиться в Киев. С президентом Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами,

– сообщила глава Еврокомиссии.

Обратите внимание! Прошлый визит президентки Еврокомиссии состоялся 8 апреля. Тогда Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Они передали Зеленскому опросник для получения статуса кандидата в ЕС.

Цель приезда Урсулы фон дер Ляйен

ЕП со ссылкой на свои источники пишет, что президент Еврокомиссии должен во время личной встречи с Зеленским рассказать о положении вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.

В частности, глава Еврокомиссии должен рассказать, что есть ряд быстрых решений, которые могут доказать европейцам намерение Киева вернуться к реформам после завершения войны – и это снимет блокировку ключевых противников членства Украины в ЕС.

Еврокомиссия даст оценку готовности Украины к вступлению в ЕС

Ожидается, что в следующую пятницу, 17 июня, Европейская комиссия озвучит свою оценку того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на членство в ЕС.

Предоставление статуса лидеры ЕС рассмотрят на саммите 23 – 24 июня.

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендует странам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок. За резолюцию проголосовали 438 евродепутатов. Против высказались только 65 человек. Еще 94 воздержались от голосования.

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