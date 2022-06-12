Біля будівлі Єврокомісії зібралась понад тисяча людей. Вони тримались за руки та співали пісню "Червона калина". Із собою активісти принесли державні стяги та прапори ЄС, одягнулись люди також у жовто-сині кольори.

Важливо Кулеба закликав Європу знищити багаторічний наратив Кремля, нібито "Україну в ЄС не чекають"

Україна та ЄС – одна сім'я

У такий символічний спосіб люди продемонстрували, що Україна та Європа – це одна сім'я. Активісти просили підтримати заявку України на отримання статусу кандидата в Євросоюз. Її розглядатимуть на найближчому саміті ЄС 23-24 червня.

Подію транслювали наживо:

Останні новини про вступ України до ЄС

Україна подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після вторгнення Росії. Її підписав президент Володимир Зеленський.

ЄС прагнення підтримав, Україна в найкоротші терміни заповнила опитувальник та передала його до Єврокомісії. Надалі наша держава може отримати статус кандидата на членство в ЄС.

Чимало держав підтримують нас у такому рішенні. Наприклад, Польща та країни Балтії. Однак є й ті, хто виступає проти вступу України до ЄС. Мовиться про Нідерланди, неоднозначну позицію Німеччини та Франції.

Зокрема, президент Еммануель Макрон запропонував "альтернативний варіант" – створити об'єднання держав, які прагнуть приєднатися до блоку або бажають тісніших зв'язків і прихильності до цінностей ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що жодні сурогатні варіанти нас не влаштують. На його думку, ЄС не має раціональних причин, аби відмовити Україні у статусі кандидата.

Україна веде активну боротьбу на дипломатичному рівні за вступ до ЄС. Єврокомісія визначиться щодо кандидатства нашої держави 23 – 24 червня.

В Офісі Президента сподіваються, що рішення буде позитивне. Володимир Зеленський заявляв, це може посилити не тільки Україну, але й увесь ЄС. Тому ми на всіх рівнях будемо працювати ще більше, щоб стати кандидатом.

До теми – остання заява Зеленського щодо кандидатства України у ЄС: відео