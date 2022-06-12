Біля будівлі Єврокомісії зібралась понад тисяча людей. Вони тримались за руки та співали пісню "Червона калина". Із собою активісти принесли державні стяги та прапори ЄС, одягнулись люди також у жовто-сині кольори.
Важливо Кулеба закликав Європу знищити багаторічний наратив Кремля, нібито "Україну в ЄС не чекають"
Україна та ЄС – одна сім'я
У такий символічний спосіб люди продемонстрували, що Україна та Європа – це одна сім'я. Активісти просили підтримати заявку України на отримання статусу кандидата в Євросоюз. Її розглядатимуть на найближчому саміті ЄС 23-24 червня.
Подію транслювали наживо:
Останні новини про вступ України до ЄС
- Україна подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після вторгнення Росії. Її підписав президент Володимир Зеленський.
- ЄС прагнення підтримав, Україна в найкоротші терміни заповнила опитувальник та передала його до Єврокомісії. Надалі наша держава може отримати статус кандидата на членство в ЄС.
- Чимало держав підтримують нас у такому рішенні. Наприклад, Польща та країни Балтії. Однак є й ті, хто виступає проти вступу України до ЄС. Мовиться про Нідерланди, неоднозначну позицію Німеччини та Франції.
- Зокрема, президент Еммануель Макрон запропонував "альтернативний варіант" – створити об'єднання держав, які прагнуть приєднатися до блоку або бажають тісніших зв'язків і прихильності до цінностей ЄС.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що жодні сурогатні варіанти нас не влаштують. На його думку, ЄС не має раціональних причин, аби відмовити Україні у статусі кандидата.
- Україна веде активну боротьбу на дипломатичному рівні за вступ до ЄС. Єврокомісія визначиться щодо кандидатства нашої держави 23 – 24 червня.
- В Офісі Президента сподіваються, що рішення буде позитивне. Володимир Зеленський заявляв, це може посилити не тільки Україну, але й увесь ЄС. Тому ми на всіх рівнях будемо працювати ще більше, щоб стати кандидатом.
До теми – остання заява Зеленського щодо кандидатства України у ЄС: відео