По словам Урсулы фон дер Ляйен, она надеется, что через 20 лет, оглянувшись назад, они смогут сказать, что поступили правильно.

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Теперь президент Европейской комиссии ждет "историческое решение" о предоставлении Украине членства в ЕС.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен 11 июня встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить некоторые споры по поводу заявки на членство.

Известно, что исполнительная власть ЕС хочет уже в конце недели опубликовать свою рекомендацию о предоставлении Украине, сопротивляющейся российскому вторжению с 24 февраля, статуса кандидата в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина многого добилась за последние годы. Однако многое нужно сделать. "Наша рекомендация будет отражать это", – добавила фон дер Ляйен.

Последние новости по ЕС

В конце июня Украина надеется получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Но не все в Европе поддерживают такую идею.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина уже на финальной прямой к саммиту ЕС. Там решится судьба нашего вступления. По его словам, этот статус важен, потому что юридически закрепит Украину в проекте европейской интеграции. Ведь до сих пор десятилетиями была стратегическая неопределенность по отношению к Украине.

Чтобы Украина получила статус члена Евросоюза, придется выполнить несколько условий. Поэтому после того, как наше государство станет кандидатом на вступление в ЕС, предстоит еще долгий путь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что второй за 2 месяца личный визит фон дер Ляйен в Киев свидетельствует, какой весомой является ее личная роль в поддержке Украины и совместной борьбе за свободу. Украинский лидер поблагодарил за поддержку.

Президент Польши Анджей Дуда отправился в турне по европейским странам. Одна из тем, которую он обсуждает с европейскими политиками, – ситуация в Украине.

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