Молдова имеет стратегическое значение для Европейского Союза даже из-за географического размещения. Одновременно с ней значение имеет и Украина. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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По его мнению, по отношению к Грузии он не видит от представителей Европейского Союза такого особого желания. По крайней мере, не столь массового, как в отношении Молдовы и Украины.

Но формулировка о том, что "с условиями"… Статус кандидата он либо предоставляется, либо не предоставляется. Не бывает такого "кандидат с условиями",

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Он пояснил, что даже получив статус кандидата, все еще продолжается анализ структуры этой страны, конкретных отраслей на предмет соответствия нормам Европейского Союза. Все равно будут изменения и законодательные, и организационные в течение длительного промежутка времени.

"Поэтому я не совсем понимаю, что означает "предоставление статуса кандидата с условиями". Вот предоставляем кандидата, но примите еще 2 закона? Это ведь не так работает. Ты либо отвечаешь критериям, либо не отвечаешь", – сообщил Вигиринский.

По его словам, если отвечаешь критериям – предоставляется соответствующий статус. Если не отвечаешь – дают отрицательный вывод, в котором описывают по каким критериям это несоответствие.

Условия со стороны других стран

Андрей Вигиринский отметил, что другие страны озвучивают тезис, что первыми на очереди должны быть представители Балкан, которые уже давно ожидают этого решения. И это несправедливо по отношению к ним.

В такие требования я верю. Они звучат более политически завуалированно, чтобы не говорить, что Венгрия или Хорватия говорят Украине "нет" и тем самым поддерживают Россию,

– рассказал Андрей Вигиринский.

"Вместо этого они говорят: "Нет-нет, мы же за справедливость. Мы за то, чтобы все страны, стремящиеся интегрироваться в ЕС, были равными". А согласно критерию равенства Балканы дольше Украины находятся там. Однако по такому критерию равенства и Турция находится долго в этом списке. Но она уже не отвечает определенным критериям", – добавил Вигиринский.

По его словам, на самом деле из этих новостей, которые каждый день поступают, мы не узнаем ничего нового. Противоречия и консультации в Европейском Союзе проходят. Однако показательным будет только голосование. Какое будет либо единодушным, либо каким-нибудь другим, – но оно нас не устраивает и будет для нас отрицательным.

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