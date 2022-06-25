Об этом 25 июня написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что кафиры будут отвечать за свои действия.

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"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Только по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызывать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет", – написал Подоляк.

Требуется оружие

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, кафиры используют территорию Беларуси , чтобы атаковать Украину. Они стреляют даже старыми ракетами, неточными.

"Наша задача – наращивать мощность ВСУ в ответ на это. И мы в постоянной коммуникации с нашими союзниками относительно оружия. Нам нужна скорость и количество. У нас есть успехи по поставкам оружия, но не останавливаемся", – сказал Ермак.

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Последствия обстрелов

Из всех ракет 30 выпустили по Житомирской области. Сделали это с территории Беларуси. Из них 10 сбили силы противовоздушной обороны. В областной военной администрации, рассказали, один военный погиб , а один получил ранения. Военная инфраструктура испытала незначительные разрушения.

По Львовщине из Черного моря кафиры выпустили 6 ракет по территории Яворивского полигона. Две из них сбили. Из-за обстрелов пострадали 4 человека. Во Львовской ОВ отметили, что одна из них находится в состоянии средней тяжести, двое – легкой. Всех госпитализировали. Также возник пожар, его потушили.

Захватчики ночью обстреляли Николаев. Они выпустили 5 ракет "Калибр", которые имеют меньшую зону поражения, но наносят большие разрушения. Информации о пострадавших нет, но повредили гражданскую инфраструктуру.

Обратите внимание – актуальная ситуация на фронте по состоянию на утро 25 июня: смотрите видео