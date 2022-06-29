Про це 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, у відповідь на розширення кордонів Північноатлантичного Альянсу росіяни "потягнуть" в Білорусь ядерну зброю.

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Путін хоче підставити Білорусь

Думаю, що це буде один зі способів, яким зараз росіяни намагатимуться відігратись. Ба більше, Путіну вигідно підставляти Білорусь, щоб зробити точку удару подалі від Москви,

– пояснив Мусієнко.

Він зазначив, що так Кремль перенесе точку потенційного удару західніше. До прикладу, це можуть бути білоруські Мінськ чи Брест.

За його словами, будь-яка точка розміщення ядерної зброї в Росії є відомою. Вона фактично потенційно перебуває під прицілом США. Водночас і Росії відомо про розміщення ядерної зброї США.

Такі дані необхідні у разі якогось загострення ситуації чи глобального конфлікту. Саме тому країни розвідують та мають розуміння, де розміщена ядерна зброя противника.

Розхитування ситуації щодо Литви

Путін хоче географічно відсунути подалі цю загрозу від себе. Крім того, через Білорусь вони також намагатимуться розхитувати ситуацію щодо Литви,

– зазначив Мусієнко.

За його словами, ситуація, яка пов'язана з транзитом товарів до Калінінградської області, викликала напруження з боку Росії, тому вона зробила відповідні заяви. Потенційне розміщення ядерної зброї та її носіїв на території Білорусі цілком може бути відповіддю.

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Водночас Україні доведеться продовжувати тримати свої сили на Поліському, Волинському та інших напрямках, оскільки на 100% загроза наступу білоруських військ не знята.

Путін хоче лякати Захід

Як наголосив Мусієнко, Білорусь має без'ядерний статус, який є перепоною для розміщення цієї зброї. Якщо вони погодяться на такий крок, то порушать міжнародні правові зобов'язання, оскільки відмовляться від договору, який самі підписали й ратифікували.

Білоруси від багатьох міжнародних зобов'язань намагаються відступити, тому якщо вони справді підуть на такий крок, то це дещо зламає баланс сил,

– зауважив Мусієнко.

Водночас Путіну це потрібно, аби залякувати Захід та погрожувати розширенням війни не тільки на Україну, але й країни Балтії. Інших важелів впливу, окрім Білорусі, у нього не залишилось.

Путін хоче дати Білорусі ядерну зброю: що відомо

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 25 червня зустрівся з диктатором Росії Володимиром Путіним. За інформацією, вони обговорювали "гарантування світової безпеки" шляхом забезпечення Білорусі ядерною зброєю.

Очільник Кремля побідкався, що США мають у країнах Європи 200 своїх ядерних боєзапасів. Саме тому, на думку Путіна, треба потурбуватися про безпеку Білорусі та інших членів Організації договору про колективну безпеку (Вірменію, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан).

Так він озвучив, що задля "безпеки" на озброєння Білорусі передадуть партію комплексів "Іскандер-М". Водночас Путін акцентував, що вони можуть запускати як звичайні ракети, так і ядерні боєприпаси.

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