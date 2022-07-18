Таку думку висловила канадська міністерка фінансів Христя Фріланд. Вона наголосила, що рішення віддати відремонтовану турбіну було дуже важким. Про це політикиня сказала журналістам після зустрічі міністрів фінансів G-20 на Балі.

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Фріланд зазначила, що Канада є єдиною та рішучою у питанні підтримки України. Однак сама держава, мовляв, не може надати Києву необхідну допомогу, тому українські союзники мають бути ще більше об'єднаними.

За словами чиновниці, уряд Німеччини зрозумів, що їхня здатність підтримувати Україну може бути під загрозою через трубопровід, яким керує російська державна енергетична компанія "газпром". Адже минулого місяця поставку газу скоротили на 60%, посилаючись на проблеми, пов'язані з турбінами.

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Щоб відновити повноцінну роботу російського газопроводу "Північний потік-1", Канада вирішила передати Німеччині турбіну Siemens. Берлін дуже зрадів цьому, а от в Києві – обурилися.

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що Канада піддалася тиску з боку росії. Водночас радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук зауважила, що українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу і без цієї турбіни. Президент Володимир Зеленський зазначив, що москва сприйме цей виняток з санкцій, як слабкість Заходу.

Після оголошення резонансного рішення Канада вирішила розширити санкції проти росії за "порушення міжнародного миру і безпеки, що спричинило кризу у світі". Так, держава розширила обмеження, які вже існують у нафтовому, газовому та хімічному секторах, додавши до них промислове виробництво. Зокрема, канадським службам заборонили долучатися до вигтовлення товарів, які виробляють ці сектори.

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