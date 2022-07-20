Об этом сообщили журналисты "Общественного". Накануне в городе действительно была воздушная тревога, но ее уже выключили.

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Корреспондентка "Общественного" во время телемарафона добавила, что около 9 утра в Харькове раздались взрывы.

Взрывы раздались подряд в течение нескольких минут. Пока точной информации, что это за взрывы были, нет.

– сказала она.

По ее словам, ночью также была слышна серия залпов. Скорее всего, пострадали окрестности города.

Впоследствии информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в телеграме. Он написал, что в одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары.

"Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно – есть пострадавшие. Детали сообщим впоследствии", – отметил чиновник.

Он попросил жителей Харькова без необходимости не выходить на улицы города, максимально находиться в укрытиях и безопасных местах.

В каких областях с утра была воздушная тревога:

Полтавская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Днепропетровская область,

Запорожская область,

Донецкая область,

Луганской области (там ее объявили еще 4 апреля, с тех пор она не прекращалась).

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