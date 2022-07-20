Попри постійні обстріли у місті досі залишаються люди. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Їй вдалося поспілкуватися із місцевими жителями.

Увага Внаслідок ранкового обстрілу Харкова – 3 загиблих, серед них 13-річний хлопчик

Речниця поліції Харківської області розповіла 24 каналу, що сьогодні вранці снаряди влучили на зупинку, де перебували люди.

Харків'янка Валентина перебувала поблизу й розповіла, як це жити, коли ворог постійно гатить по місту.

Так, я їду. Я багато разів потрапляла під обстріли. Вибухи були за 10 метрів від мого під'їзду. За час війни це, виходить, п'ятий вибух,

– розповіла жінка.

Попри постійні обстріли люди продовжують жити на Харківщині

До ранкового обстрілу ситуація у місті була більш-менш спокійною. На жаль, цього не можна сказати про область.

"У нас в області 1 загиблий у Ізюмському районі. Аж семеро поранених у Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах", – розповіла Черненко.

Росіяни також масовано гатили по Лозівському районі. Зруйновані і будівлі, і горіли поля.

Попри це багато місцевих жителів залишаються у місті та області. Навіть у практично вщент знищених будинках й готують собі їжу на вогнищах, а за водою ходять до джерела.

Харків знову обстріляли: останні новини

російські військові зранку 20 липня обстріляли Харків, зокрема Салтівський район міста. Це сталось це після відбою повітряної тривоги.

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Серед них, зокрема, 13-річний хлопчик та літнє подружжя.

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвіно зазначив, що за попередніми даними місто атакували з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

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