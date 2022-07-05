Поджог военкоматов из-за страха мобилизации и нежелания погибать в Украине – не единственная опасность для оккупантов, царящая в России. Врагу скоро придется отбивать свои воинские части.

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Нападение на военную часть возле Брянска

Как сообщают россияне, трое вооруженных мужчин совершили нападение на воинскую часть 12721. Она расположена в Клинцах, в Брянской области.

Приблизительное время нападения неизвестных – примерно 4:15. Местные жители сообщили о том, что ночью слышали автоматные очереди.

Нападающих уже разыскивают, оккупанты сообщают, что двое из них были одеты в темно-красную одежду, один из нападавших был в черном. Они были в масках и вооружены, после нападения им удалось скрыться в неизвестном направлении. Один из них в ходе перестрелки получил ранения.

В части 12721 дислоцируются российские контрактники. Она расположена возле украинской границы, из нее есть выход на Черниговское направление.

Война России с Украиной: последние события

Российские оккупанты осуществили обстрел Хмельницкого района. Куда прилетели снаряды врага и есть ли погибшие или раненые – неизвестно.

Премьер Великобритании Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он уверен – ВСУ смогут вернуть каждый клочок нашей земли, который захватили россияне.

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