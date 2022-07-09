"Хлопок" в России стал встречаться так часто, что местным гражданам страны-оккупанта уже стоило бы к ним привыкнуть. Тем более что они так горячо поддерживают войну против Украины и радуются ракетным и артиллерийским обстрелам, которые оккупанты осуществляют просто по мирному населению.

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"Хлопок" на железной дороге в брянской области

Губернатор брянской области Сергей Богомаз сообщил о том, что на перегоне рабочий-песчанка под грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.

Украинцы уже шутят о том, что партизаны БНР требуют свободы своего народа. Взрыв разбил стекло в кабине машинистов, те испугались и сразу начали просить диспетчера найти какой-то другой путь доставки груза.

Взрыв на железной дороге в брянской области: видео

Война россии из Украины: последние события

На временно оккупированной Херсонской области нашим партизанам удалось ликвидировать предателя-полицейского. Таким образом, они не только добавили потерю врагу, но и передали "привет" всем, кто решил встать на сторону кафиров.

Украинские воины продолжают проходить обучение у наших партнеров. В рамках новой тренировочной программы часть героев ВСУ прибыла в Великобританию.

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