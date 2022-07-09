Россияне твердо убеждены, что им удастся удержать Мелитополь под своим контролем. Они согнали свою боевую технику между жилыми домами, а также пытаются максимально усложнить гуманитарную ситуацию в городе, чтобы храбрые украинцы не оказывали активного сопротивления.

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Гуманитарная ситуация в Мелитополе ухудшается

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, россияне продолжают сгонять свою технику в жилые дома, поэтому оставаться в городе крайне опасно. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Также следует учитывать и то, что на оккупированных территориях очень ухудшается гуманитарная ситуация, и враг этому очень активно способствует.

В Мелитополе и некоторых районах пропал газ, мы ожидаем проблемы с электроснабжением. Два дня назад россияне полностью захватили электрические сети, там нет даже диспетчеров. Первая авария – и город полностью останется без энергетики,

– сказал Федоров.

Он также добавил, что при первой возможности выехать из города или района нужно использовать этот шанс, ведь не стоит оставаться заложником врага и обстоятельств.

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