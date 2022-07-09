Росіяни твердо переконані в тому, що їм вдасться втримати Мелітополь під своїм контролем. Вони зігнали свою бойову техніку між житлові будинки, а також намагаються максимально ускладнити гуманітарну ситуацію в місті, щоб хоробрі українці не чинили активного опору.

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Гуманітарна ситуація в Мелітополі погіршується

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, росіяни продовжують зганяти свою техніку до житлових будинків, тому залишатися в місті вкрай небезпечно. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Також варто зважати й на те, що на окупованих територіях дуже погіршується гуманітарна ситуація, і ворог цьому дуже активно сприяє.

У Мелітополі та деяких районах пропав газ, ми очікуємо проблеми й з електропостачанням. Два дні тому росіяни повністю захопили електричні мережі, там немає навіть диспетчерів. Перша аварія – і місто повністю залишиться без енергетики,

– сказав Федоров.

Він також додав, що при першій нагоді виїхати з міста чи району потрібно використати цей шанс, адже не варто залишатися заручником ворога та обставин.

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