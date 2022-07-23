Николаев часто страдает от обстрелов врага. Это обусловлено тем, что он расположен недалеко от фронта, информирует 24 канал.

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Над городом поднялся дым

Жители Николаева сообщают, что в небе над одним из районов города поднялся дым.

Городской голова Александр Сенкевич объявил воздушную тревогу в 17:51. В 18:33 воздушная опасность продолжалась, по всей области – тревога.

Также воздушная опасность в настоящее время объявлена в соседних с Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Под угрозой ракетных обстрелов еще Харьковщина и Луганщина.

Атаки на Николаев

Удар по городу был только утром 23 июля. Российские оккупанты попали в один из продовольственных складов в Николаеве. Сухая трава, в которую прилетела вражеская ракета, после этого загорелась. Спасателям удалось ликвидировать возникшие пожары.

Николаев ракетами также атаковали в ночь на 21 июля. Их удар полностью разрушил склад, образовались огромные воронки. По городу выпустили семь ракет С-300. Они попали в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.

А утром 12 июля россияне вообще обстреляли город массированно. Попали в два медицинских учреждения и жилых дома. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в результате обстрелов 4 человека ранены. Жертв не было.

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