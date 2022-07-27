Начиная с 1816 года войны, за исключением мировых, уносили в среднем 50 жизней военных на поле боя на день. Но аналитики отметили, что "война россии в Украине гораздо более кровавая".

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Потери россиян колоссальны даже если не считать данные Генштаба.

Даже согласно наименьшим подсчетам британской, эстонской и американской разведок, в среднем россия теряет в войне против Украины около 100 солдат на день. Спецслужбы этих стран скромно считают, что ВСУ ликвидировали не менее 15 тысяч российских военнослужащих.

Верхнюю планку приблизительных потерь российской армии в конце июня озвучивал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший, что ВСУ ликвидировали около 25 тысяч россиян. Хотя на 27 июля Генштаб ВСУ приводит значительно более высокие цифрыколичество убитых россиян превышает 40 тысяч, что означало бы в среднем почти 260 смертей в силах вторжения ежедневно.

По моим ожиданиям, эта война превзойдет по своей смертоносности другие великие европейские войны, без учета мировых, такие как франко-прусская война 1870 – 1871 годов,
– считает Пол Пост из Университета Чикаго.

Что известно о количестве раненых россиян

Число раненых российских военных оценить крайне сложно, хотя это тоже очень важно, поскольку "эффективность армии зависит не от того, сколько ее солдат погибнет, а от того, сколько из них выбыло из рядов". Хотя стоит заметить, что не все оккупанты получат тяжелые ранения, некоторые поправляются и возвращаются на фронт.

Обычно подсчет ведут, отслеживая какие-либо доступные данные из полевых госпиталей врага, оценивая запасы крови и другие показатели медицинской деятельности. Однако чаще аналитики озвучивают цифры раненых исходя из предположения, что их количество определяется определенным прогнозируемым соотношением к числу убитых.

В таком случае потери российской армии в Украине намного хуже соотношения раненых и убитых в недавних современных конфликтах, где принимали участие западные армии. Аналитики считают, что оно примерно соответствует потерям в величайших войнах в истории человечества:

  • В общем, все эксперты сходятся во мнении, что в войне против Украины россия потеряла втрое больше раненых, чем убитых. Это примерно соответствует документам, которые Украина захватила в первой фазе войны. Они свидетельствовали о потерях в 1-й танковой армии россиян по состоянию на середину марта и выявляли соотношение раненых к убитым на уровне 3,4:1.
  • Со временем западное оружие могло увеличить соотношение раненых с убитыми до 4:1.
  • При этом офицерам, возглавляющим армию, нанесен особый удар: убиты "тысячи" лейтенантов и "сотни" капитанов.

И хотя западные эксперты тяжело верят в цифры Генштаба, авторы издания убеждены, что именно такой масштаб потерь мог бы объяснить, почему так многие российские батальоны крайне недоукомплектованы, почему продвижение агрессора на Донбассе чрезвычайно медленное и почему захватническая армия сейчас собирает резервные батальоны из добровольцев по всей стране.

Добавим, что места на русских кладбищах заполнены. Жители россии уже жалуются, что обычных граждан негде хоронить, а на старых могилах их родных хоронят погибших в "спецоперации".

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