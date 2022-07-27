Начиная с 1816 года войны, за исключением мировых, уносили в среднем 50 жизней военных на поле боя на день. Но аналитики отметили, что "война россии в Украине гораздо более кровавая".

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Потери россиян колоссальны даже если не считать данные Генштаба.

Даже согласно наименьшим подсчетам британской, эстонской и американской разведок, в среднем россия теряет в войне против Украины около 100 солдат на день. Спецслужбы этих стран скромно считают, что ВСУ ликвидировали не менее 15 тысяч российских военнослужащих.

Верхнюю планку приблизительных потерь российской армии в конце июня озвучивал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший, что ВСУ ликвидировали около 25 тысяч россиян. Хотя на 27 июля Генштаб ВСУ приводит значительно более высокие цифры – количество убитых россиян превышает 40 тысяч, что означало бы в среднем почти 260 смертей в силах вторжения ежедневно.

По моим ожиданиям, эта война превзойдет по своей смертоносности другие великие европейские войны, без учета мировых, такие как франко-прусская война 1870 – 1871 годов,

– считает Пол Пост из Университета Чикаго.

Что известно о количестве раненых россиян

Число раненых российских военных оценить крайне сложно, хотя это тоже очень важно, поскольку "эффективность армии зависит не от того, сколько ее солдат погибнет, а от того, сколько из них выбыло из рядов". Хотя стоит заметить, что не все оккупанты получат тяжелые ранения, некоторые поправляются и возвращаются на фронт.

Обычно подсчет ведут, отслеживая какие-либо доступные данные из полевых госпиталей врага, оценивая запасы крови и другие показатели медицинской деятельности. Однако чаще аналитики озвучивают цифры раненых исходя из предположения, что их количество определяется определенным прогнозируемым соотношением к числу убитых.

В таком случае потери российской армии в Украине намного хуже соотношения раненых и убитых в недавних современных конфликтах, где принимали участие западные армии. Аналитики считают, что оно примерно соответствует потерям в величайших войнах в истории человечества:

В общем, все эксперты сходятся во мнении, что в войне против Украины россия потеряла втрое больше раненых, чем убитых. Это примерно соответствует документам, которые Украина захватила в первой фазе войны. Они свидетельствовали о потерях в 1-й танковой армии россиян по состоянию на середину марта и выявляли соотношение раненых к убитым на уровне 3,4:1.

Со временем западное оружие могло увеличить соотношение раненых с убитыми до 4:1.

При этом офицерам, возглавляющим армию, нанесен особый удар: убиты "тысячи" лейтенантов и "сотни" капитанов.

И хотя западные эксперты тяжело верят в цифры Генштаба, авторы издания убеждены, что именно такой масштаб потерь мог бы объяснить, почему так многие российские батальоны крайне недоукомплектованы, почему продвижение агрессора на Донбассе чрезвычайно медленное и почему захватническая армия сейчас собирает резервные батальоны из добровольцев по всей стране.

Добавим, что места на русских кладбищах заполнены. Жители россии уже жалуются, что обычных граждан негде хоронить, а на старых могилах их родных хоронят погибших в "спецоперации".

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