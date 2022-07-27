Сегодня, 27 июля, наши защитники и защитницы отразили несколько вражеских штурмов. В частности, россиян удалось отогнать от Бахмута.

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Наши воины наносят врагу безумные потери: что происходит на фронте

На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут. На направлениях Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье, что вокруг Бахмута, однако украинские воины успешно остановили захватчиков и те отошли с потерями. Также россияне вели штурмовые действия в направлении Белогоровка – Верхнекаменское, а также в населенном пункте Берестово, однако после потерь им ничего не оставалось, как отойти.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия, чтобы удержать занятые рубежи и не допустить продвижения украинских подразделений. Значительное внимание противник уделяет разведке с целью разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии. В районе населенного пункта Пасека разведывательная вражеская группа пыталась разоблачить позиции наших войск, но для врага все безуспешно – группа обезврежена.

Россияне используют запрещенные боеприпасы

Понеся потери, российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы. Эти нарушения системно фиксируются и документируются для международных уголовных институций.

Ответственность оставшихся в живых оккупантов неизбежна. А пока наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее восполнять потери, особенно в живой силе,

– рассказали в Генштабе.

Между тем в акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает прикрывать сухопутные группировки врага и изолировать зону ведения боевых действий. Прямо сейчас за пунктами базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Массированные обстрелы украинских городов продолжаются

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений, однако в других направлениях достаточно жарко. Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты из разных вооружений.

В частности , на Северском направлении подразделения врага обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области и Прогресс и Бачевск Сумской области.

подразделения врага обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области и Прогресс и Бачевск Сумской области. На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщева, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалиевка, Питомник.

противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщева, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалиевка, Питомник. В Славянском направлении враги использовали артиллерию вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

враги использовали артиллерию вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки. На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки.

враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки. На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцевого, Сухой Балки и Веселого и нанесли авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

оккупанты обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцевого, Сухой Балки и Веселого и нанесли авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы в районах Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Также россияне нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

были обстрелы в районах Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Также россияне нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского. На Южнобужском направлении враг обороняется и пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны в глубь временно захваченной территории. Поэтому противник обстрелял из артиллерии и танков районы населенных пунктов Осокоровка, Токарево, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котлярево и Поляна, а также нанес авиаудары неподалеку от Любомировки и Новониколаевки.

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