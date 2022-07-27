Каждый день наши воины приближаются к Херсону. Попытки врага удержать позиции заканчиваются провалами, и вскоре его попытки удержать захваченные территории испытают полное фиаско.

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Ликвидация оккупантов и захват их документации

Нашим спецназовцам удалось ликвидировать целую группу российских оккупантов на Херсонском направлении. Трофеями наших героев стали документы и шифры врага, а также карты. Теперь ситуация для россиян станет еще сложнее, ведь наши герои располагают информацией о каждом их шаге.

Документы и карты, которые захватили наши спецназовцы: фото

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты не прекращают попыток наступательных действий и ведения разведки на Донбассе. Подобные проделки заканчиваются для него новыми потерями.

Партизаны заметили много вражеской техники на берегу Каховского водохранилища. Российские оккупанты могут осуществить обстрел мирного населения Никополя и близлежащих территориальных общин. Жителей просят быть бдительными и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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