Кожного дня наші воїни наближаються до Херсона. Спроби ворога втримати позиції закінчуються провалами, і незабаром його намагання втримати захоплені території зазнають повного фіаско.

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Ліквідація окупантів та захоплення їхньої документації

Нашим спецпризначенцям вдалося ліквідувати цілу групу російських окупантів на Херсонському напрямку. Трофеями наших героїв стали документи та шифри ворога, а також карти. Тепер ситуація для росіян стане ще складнішою, адже наші герої мають інформацію про кожен їхній крок.

Документи та карти, які захопили наші спецпризначенці: фото

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти не припиняють спроб наступальних дій та ведення розвідки на Донбасі. Подібні витівки закінчуються для нього новими втратами.

Партизани помітили багато ворожої техніки на березі Каховського водосховища. Російські окупанти можуть здійснити обстріл мирного населення Нікополя та прилеглих територіальних громад. Мешканців просять бути пильними та не виходити на вулицю без крайньої на те потреби.

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