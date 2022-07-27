Контрнаступ наших героїв на Півдні триває. Попри шалені втрати ворог поки що не додумався рятуватися втечею та збирається вкотре обстрілювати мирне населення.

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Техніка окупантів біля Каховського водосховища

Як повідомив голова Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко, партизани помітили рух військової техніки російських окупантів біля Каховського водосховища. Ворог може обстріляти прибережні райони Нікопольського району з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Це може статись через тридцять хвилин, або декілька годин, на жаль, росіяни попередньо не повідомляють нам про свої наміри Прошу жителів Мирівської, Червоногригорівської, Покровської територіальних громад, які знаходяться на березі Каховського водосховища та міст Нікополь і Марганець за можливості уникати відкритих місць та перебувати в приміщеннях,

– написав Євтушенко.

Він також повідомив, що повідомить нові деталі про ситуацію, як тільки вони з'являться.

Нагадаємо, ЗСУ вдалося завдати дуже потужного удару по Антонівському мосту, через який ворог перекидав свої сили. Через це підлі окупанти можуть здійснити обстріл мирного населення.

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