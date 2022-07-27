Контрнаступление наших героев на Юге продолжается. Несмотря на сумасшедшие потери враг пока не додумался спасаться бегством и собирается в очередной раз обстреливать мирное население.

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Техника оккупантов возле Каховского водохранилища

Как сообщил глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко, партизаны заметили движение военной техники российских оккупантов возле Каховского водохранилища. Враг может обстрелять прибрежные районы Никопольского района по реактивным системам залпового огня и ствольной артиллерии.

Это может произойти через тридцать минут или несколько часов, к сожалению, россияне предварительно не сообщают нам о своих намерениях. Прошу жителей Мировской, Красногригоревской, Покровской территориальных общин, которые находятся на берегу Каховского водохранилища и городов Никополь и Марганец по возможности избегать открытых мест и находиться в помещениях,

– написал Евтушенко.

Он также сообщил, что сообщит новые детали о ситуации, как только они появятся.

Напомним, ВСУ удалось нанести очень мощный удар по Антоновскому мосту, через который враг опрокидывал свои силы. Поэтому подлые оккупанты могут осуществить обстрел мирного населения.

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