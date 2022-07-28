Боевой, численный состав и характер действий группировки неприятеля остаются без существенных изменений. В Генштабе рассказали, что сейчас происходит по разным направлениям.

К теме Оккупанты ищут слабые места в нашей обороне, но бесполезно: карта боевых действий по состоянию на 28 июля

Штурмы и разведка: где россия сосредоточила основные усилия

Основные усилия противник сосредотачивает на том, чтобы установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей. Также враг пытается удержать захваченные территории Херсонщины и части Харьковщины, Запорожья, Николаевщины и создать благоприятные условия для возобновления наступления на отдельных направлениях. Кроме того, враг упорно продолжает блокировать морские коммуникации Украины в Черном море.

Оккупанты пытались вести штурм в направлении Брускинское – Белогорка, однако наши воины его успешно отбили и враг отошел с потерями. Пытаясь прощупать слабые места в нашей обороне, враг штурмовал и в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха тоже не имел.

На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье ВСУ отбили и заставили оккупантов отступить.

В настоящее время агрессор имеет частичный успех только в направлении Возрождение – Вершина, где закрепляется юго-восточнее Вершины. А очередная попытка продвинуться в направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и вернуть утраченные позиции на Криворожском направлении. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активными не были, однако пытаются усилить группировку войск на Запорожском направлении и перебрасывают туда дополнительные подразделения.

На Волынском и Полесском направлениях белорусская армия проводит инженерное оборудование позиций прибывших на ротацию подразделений. Также белорусы проводят воздушную разведку с целью уточнения позиций наших войск и разоблачить системы противовоздушной обороны.

На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности российской федерации ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Также враг активизировал разведку БпЛА на Харьковском направлении.

Обратите внимание: в акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Обстрелы населенных пунктов продолжаются

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Николаевки Черниговской области и Толстодубового и Рясного на Сумщине.

враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Николаевки Черниговской области и Толстодубового и Рясного на Сумщине. На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек.

зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек. На Славянском направлении в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка были артиллерийские обстрелы.

в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка были артиллерийские обстрелы. На Краматорском направлении противник тоже обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.

противник тоже обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки. На Бахмутском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк и нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк и нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов: Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков оккупанты применили авиацию.

артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов: Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков оккупанты применили авиацию. В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Также россияне нанесли авиаудар возле Новопетровки.

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