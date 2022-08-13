Давление на население и информационная война: ситуация в Херсонской области

В дома местных жителей вражеские солдаты врываются уже не только днем, но и ночью. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на источники в Херсонской ОВД.

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Есть новые сообщения о похищении людей. Если раньше херсонцы брали в плен в дневное время суток, то сейчас российские военные ходят по квартирам даже ночью. Продолжается захват учебных заведений области,

– говорится в сообщении.

В частности, враг захватил помещение Новокаховского высшего профессионального училища.

Кроме физического и морального давления, в регионе идет информационная война. Пропагандистские каналы ежедневно отмечают "важность" проведения референдума и присоединения к россии.

Последние новости из оккупированного региона

В разведке Великобритании заявили, что основной уязвимостью российской армии на Херсонщине являются уничтожены мосты. Теперь выносливость врага зависит от размера накопленных запасов.

12 августа Вооруженные Силы Украины ударили по автомобильному мосту дамбы Новой Каховки. Это была последняя переправа в области, по которой россияне могли возить технику. Теперь у них остались только паромы, однако на них нельзя транспортировать необходимое количество оружия.

Во временно оккупированном Геническе насмерть затоптали человека в очереди за пенсией. Это случилось из-за того, что в город съехались люди со всего района, а оккупанты не смогли обеспечить общественный порядок.

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