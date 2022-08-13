Давление на население и информационная война: ситуация в Херсонской области
В дома местных жителей вражеские солдаты врываются уже не только днем, но и ночью. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на источники в Херсонской ОВД.
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Есть новые сообщения о похищении людей. Если раньше херсонцы брали в плен в дневное время суток, то сейчас российские военные ходят по квартирам даже ночью. Продолжается захват учебных заведений области,
– говорится в сообщении.
В частности, враг захватил помещение Новокаховского высшего профессионального училища.
Кроме физического и морального давления, в регионе идет информационная война. Пропагандистские каналы ежедневно отмечают "важность" проведения референдума и присоединения к россии.
Последние новости из оккупированного региона
- В разведке Великобритании заявили, что основной уязвимостью российской армии на Херсонщине являются уничтожены мосты. Теперь выносливость врага зависит от размера накопленных запасов.
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- Во временно оккупированном Геническе насмерть затоптали человека в очереди за пенсией. Это случилось из-за того, что в город съехались люди со всего района, а оккупанты не смогли обеспечить общественный порядок.
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