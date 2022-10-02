Після затримання Мурашова припускали, що Росія хоче натиснути на МАГАТЕ, однак причина інша. Таку думку 24 каналу озвучила експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

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За її словами, гендиректора станції фактично викрали задля того, щоб "психологічно його обробити".

Я впевнена, що зараз з ним працює ФСБ, для того, щоб він переконав персонал ЗАЕС погодитися на умови, які висувають російські окупанти. Це їхня мета,

– наголосила експертка.

Вона вважає, що "Росатом" не планує забирати під себе ЗАЕС. Натомість хочуть зробити енергетичну структуру, "фірму-прокладку", як це було в окупованому Криму. Все для того, аби не потрапити під санкції.

Якщо це станеться, то слід очікувати на "правовий вакуум", пов'язаний із ліцензіями та законодавством. Тобто, якщо Росія приєднає АЕС до якоїсь своєї структури і проголосить, нібито це їхня станція, то персонал повинен мати російські ліцензії. Однак на це ніхто не погодиться, персонал точно.

Кошарна про затримання гендиректора ЗАЕС: дивіться відео

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