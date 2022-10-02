После задержания Мурашова предполагали, что Россия хочет надавить на МАГАТЭ, однако причина другая. Такое мнение 24 каналу озвучила эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

Внимание Ответ ВСУ оккупантам, утренний обстрел и ситуация на ЗАЭС: что происходит в Запорожской области

По ее словам, гендиректор станции фактически был похищен для того, чтобы "психологически его обработать".

Я уверена, что сейчас с ним работает ФСБ, чтобы он убедил персонал ЗАЭС согласиться на условия, которые выдвигают российские оккупанты. Это их цель,

– подчеркнула эксперт.

Она считает, что Росатом не планирует забирать под себя ЗАЭС. Однако хотят сделать энергетическую структуру, "фирму-прокладку", как это было в оккупированном Крыму. Все для того чтобы не попасть под санкции.

Если это произойдет, то следует ожидать "правовой вакуум", связанный с лицензиями и законодательством. То есть, если Россия присоединит АЭС к какой-то своей структуре и провозгласит, что это их станция, то персонал должен иметь российские лицензии. Однако на это никто не согласится, персонал точно.

Кошарная о задержании гендиректора ЗАЭС: смотрите видео

Реакция МАГАТЭ и Украины