Таку думку 24 каналу озвучила експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Раніше повідомлялось про те, що через викрадення директора ЗАЕС глава Магате відвідає Київ і Москву.

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Окупанти намагаються приєднати ЗАЕС до Криму

Кошарна розповіла, що після проведення "референдумів" з'явились представники Росатома для того, щоб украсти ЗАЕС, а також усі генератори потужностей на окупованих територіях, і об'єднати їх у межах так званого Кримського федерального округу. Також створити для цього окрему компанію, бо Росатом боїться санкцій і під себе забирати не буде.

Крім того, Росатом присвоює собі заслуги персоналу ЗАЕС з ремонту ліній електропередач, героїчної роботи, зокрема, на 6 енергоблоці. Енергоатом доправив туди запасні частини й дизельне паливо в середині вересня,

– зазначила експертка з ядерної енергетики та безпеки.

Вона додала, що Росія повідомила, що це вона доставила ці частини. Це вона оберігає станцію від українських "нацистів". Це ї заслуга, що на станції перебувають 2 представники МАГАТЕ.

"Мене розчарувала позиція української офіційної делегації на генеральній конференції МАГАТЕ, яка завершилась 30 вересня. Коли можна було розробити конкретні пропозиції, зокрема, не обирати Росію в раду керівників, як її не обрали в Міжнародний союз цивільної авіації", – зауважила Кошарна.

Персонал ЗАЕС працює в умовах терору

Експертка з ядерної енергетики та безпеки продовжила, що працівникам ЗАЕС прикро від того, що Росія присвоює заслуги собі. Вони перебувають там в умовах терору:

деякі працівники перебувають у нелюдських умовах за надуманими приводами;

їх б'ють;

їх катують струмом;

у них стріляють травматичною зброєю;

їх практично не годують.

Це персонал ЗАЕС, від роботи якого залежить ядерна й радіаційна безпека не лише України, а й найближчих сусідніх країн,

– наголосила вона.

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Поки змін ніяких немає

За словами Кошарної, поки ще змін ніяких немає. ЗАЕС живиться для внутрішніх потреб з енергосистеми України. Ніяких фізичних рухів щодо перепідключення поки немає.

"Їм зараз не до цього. Вони ось такі рухи роблять, як-от організаційна система, щоб усі потужності Херсонської і Запорізької областей об'єднати. Однак фізично на лініях електропередач поки нічого не відбувається", – підкреслила експертка з ядерної енергетики та безпеки.

ЗСУ можуть завадити цьому

Вона розказала, що окупанти відновили лінії електропередач на перешийку. Ще вони відремонтували Джанкойську підстанцію, де була "бавовна".

Утім, я думаю, в нас є методи зробити так, щоб там знову опори впали. І на новій Каховській підстанції також можна "покурити" поруч. Є методи протидії,

– зазначила Кошарна.

Україна продовжує експортувати електроенергію

Експертка з ядерної енергетики та безпеки зауважила, що ЗАЕС не працює з середини вересня. Однак Україна продовжує експортувати електроенергію в Польщу, Словаччину, Румунію тощо. При всіх втратах станцій, у нас надлишок електроенергії. Зруйновані великі міста, як-от Маріуполь, заводи не працюють. Утім в Україні розроблені всі сценарії, і з ЗАЕС і без неї.

"Я думаю, що ЗСУ не допустять перепідключення ЗАЕС. Демілітаризацію і деокупацію зроблять вони. Поки міжнародні організації "роздупляться", наші війська зроблять Лиман біля Енергодару", – підсумувала вона.

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