Такое мнение 24 каналу озвучила эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная. Ранее сообщалось о том, что из-за похищения директора ЗАЭС глава Магатэ посетит Киев и Москву.

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Оккупанты пытаются присоединить ЗАЭС к Крыму

Кошарная рассказала, что после проведения "референдумов" появились представители Росатома для того, чтобы украсть ЗАЭС, а также все генераторы мощностей на оккупированных территориях и объединить их в пределах так называемого Крымского федерального округа. Также создать для этого отдельную компанию, потому что Росатом боится санкций и забирать под себя не будет.

Кроме того, Росатом присваивает себе заслуги персонала ЗАЭС по ремонту линий электропередачи, героической работы, в частности, на 6 энергоблоке. Энергоатом доставил туда запасные части и дизельное топливо в середине сентября,

– отметила эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Она добавила, что Россия сообщила, что это она доставила эти части. Это она оберегает станцию от украинских "нацистов". Это ее заслуга, что на станции находятся 2 представителя МАГАТЭ.

"Меня разочаровала позиция украинской официальной делегации на генеральной конференции МАГАТЭ, которая завершилась 30 сентября. Когда можно было разработать конкретные предложения, в частности, не выбирать Россию в совет руководителей, как ее не избрали в Международный союз гражданской авиации", – отметила Кошарная.

Персонал ЗАЭС работает в условиях террора

Эксперт по ядерной энергетике и безопасности продолжила, что работникам ЗАЭС досадно от того, что Россия присваивает заслуги себе. Они находятся там в условиях террора:

некоторые работники находятся в бесчеловечных условиях по надуманным поводам;

их избивают;

их пытают током;

в них стреляют травматическим оружием;

их практически не кормят.

Это персонал ЗАЭС, от работы которого зависит ядерная и радиационная безопасность не только Украины, но и ближайших соседних стран.

– подчеркнула она.

Кошарна о том, какая ситуация на ЗАЭС: смотрите видео

Пока изменений никаких нет

По словам Кошарной, пока изменений никаких нет. ЗАЭС питается для внутренних нужд энергосистемы Украины. Никаких физических движений по переподключению пока нет.

"Им сейчас не до этого. Они вот такие движения делают, как организационная система, чтобы все мощности Херсонской и Запорожской областей объединить. Однако физически на линиях электропередач пока ничего не происходит", – подчеркнула эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

ВСУ могут помешать этому

Она рассказала, что оккупанты восстановили линии электропередач на перешейке. Еще они отремонтировали Джанкойскую подстанцию, где был "хлопок".

Впрочем, я думаю, у нас есть методы сделать так, чтобы там опять упали опоры. И на новой Каховской подстанции тоже можно "покурить" рядом. Есть методы противодействия,

– отметила Кошарная.

Украина продолжает экспортировать электроэнергию

Эксперт по ядерной энергетике и безопасности отметила, что ЗАЭС не работает с середины сентября. Однако Украина продолжает экспортировать электроэнергию в Польшу, Словакию, Румынию. При всех потерях станций у нас избыток электроэнергии. Разрушены крупные города, такие как Мариуполь, заводы не работают. Впрочем, в Украине разработаны все сценарии, и с ЗАЭС, и без нее.

"Я думаю, что ВСУ не допустят переподключения ЗАЭС. Демилитаризацию и деоккупацию сделают они. Пока международные организации "раздуплятся", наши войска сделают Лиман возле Энергодара", – подытожила она.

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