Об этом в своем стриме сказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он добавил, что россияне строят вокруг дамбы укрепления и сдавать ее не собираются.
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Стратегическое значение
Жданов отметил, что дамба имеет стратегическое значение для России. Она строилась для урегулирования уровня воды в Каховском водохранилище, которое наполняет Северокрымский канал. Через него Крым получает воду.
Кстати, когда они (россияне – 24 Канал) заходили, в первые дни была захвачена Новая Каховка, эта дамба, они высаживали туда десант. И уже через неделю россияне взорвали дамбу, которую мы построили за 8 лет для перекрытия воды и пустили воду в Крым,
– сказал военный эксперт.
Поэтому оккупанты всеми имеющимися силами будут удерживать дамбу и вряд ли ее заминировали, предположил спикер. Если россияне лишатся Крыма, то такой сценарий возможен. Но сейчас данный объект крайне важен для агрессора.
Олег Жданов о возможных сценариях по Каховской ГЭС: смотреть видео
Каховская ГЭС: последние события
- В результате атак врага в марте повреждена дамба Каховской ГЭС. Поэтому обмелело водохранилище. Сложилась проблема водообеспечения жителей Криворожья и Никопольщины.
- Оккупанты в феврале начали спускать воду из Каховского водохранилища, пытаясь держать повышенным уровень воды ниже в Днепре. Такие действия имеют большие последствия для промышленного комплекса, сосредоточенного в бассейне Днепра.
- Также оккупанты открыли шлюзы, что привело к понижению уровня воды. Он был самым низким за последние 30 лет. В СНБО заявили, что это очередной шантаж России посредством ядерных объектов.