Об этом сообщил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк в прямом эфире, информирует 24 Канал. Кстати, сейчас уровень воды упал на два метра.
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Сброс воды из Каховской ГЭС несет опасность для Киева
По словам Яцюка, сброс воды с ГЭС имеет огромные последствия для промышленного комплекса, сосредоточенного в бассейне Днепра. К тому же, даже есть угрозы для Киева.
В Днепре есть 6 водохранилищ, связанных правилами эксплуатации. Самые большие – это Каховское и Кременчугское. Под угрозу попадает 70% населения Украины,
– рассказал эксперт.
Яцюк заметил, что сейчас нужно думать, как стабилизировать уровень воды.
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- Оккупанты спускают воду из Каховского водохранилища, пытаясь держать повышенным уровень воды ниже в Днепре. Так враг пытается предотвратить украинское наступление.
- Сейчас уровень воды упал на два метра по сравнению с обычным уровнем в этот период. Если вода упадет еще на один метр, то охлаждающий пруд Запорожской АЭС не сможет наполняться, а если вода упадет на 2 метра, то прекратится водоснабжение в Крым.
- Местные власти предостерегают, что если уровень упадет ниже 13,2 метра, то работающая на воде из водохранилища система охлаждения ЗАЭС окажется в опасности.
- Первый заместитель начальника Запорожской ОВА Геннадий Тимченко отметил, что в случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе.