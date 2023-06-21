Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер практично відразу ж поїхала до Херсона. Вона показала затоплене місто та поспілкувалася з місцевими мешканцями.

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Велика вода – масштабні руйнування

Слід розуміти, що підрив Каховської ГЕС не лише став причиною того, що в деяких районах рівень води піднявся до 10 метрів. Велика вода ще й понесла ґрунт, токсичний мул, що накопичувався роками на дні водосховища. Мовиться як про хімічні речовини, так і важкі метали та збудники захворювань.

Як наслідок, забруднена прісна вода, загроза флорі та фауні як Херсонської області, так і Чорного моря. Родючі землі регіону в одну мить перетворилися на болота, а згодом можуть стати пустелею.

Як херсонці борються з наслідками підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

Будинки затопило, люди евакуйовувалися

Так, у багатоквартирних будинках Херсона першій поверхи були під водою. І щоб вийти потрібно було виходити через навіс над під'їздом. До нього заздалегідь мав підпливти човен.

Дивіться, з нашого будинку майже всі виїхали. У нас п'ятиповерховий будинок на шість під'їздів, тобто 100 квартир. Дві – три людини залишилися принципово, не хочуть виїжджати. До речі, я теж хотів залишитися, тому що у мене була їжа на перший час. Але потім подумав, що ні,

– розповів Володимир.

Люди брали з собою необхідний мінімум. Ключі від дому, документи, трішки одягу. Правда, пан Володимир зауважив, що прильоти і вода не настільки лякають. Для нього те, що відбувається в місті, значно комфортніше, "ніж коли ми жили в окупації".

Окупували, обстрілюють, а тепер топлять

Надзвичайно боляче усвідомлювати, що спочатку Херсон пережив окупацію. Після звільнення, місто щоденно обстрілюють росіяни. Тепер же вони буквально змили з лиця землі те, що вціліло. Попри це, херсонці не падають духом. Вони допомагають один одному в цей скрутний час.

Не залишали у біді херсонців мешканці з усієї України. Вони допомагали та долучалися як до надання гуманітарки, так і евакуації. І ця підтримка не зупиняється ані на мить.

Херсонцям допомагають з евакуацією тварин, координацією, логістикою, транспортуванням людей до пунктів обігріву. Також людей вивозили до Миколаєва та Одеси.

Євген Бєлов, голова фонду "Вільний Харків", розповів про настрої місцевих, коли до них приїжджають волонтери. За його словами, 40% відмовлялися кудись йти.

Вони все нормально сприймають, вони пережили окупацію, тому вони більш стресостійкі. Тому вони або просто виїжджають, або йдуть в лікарню, або в центри незламності, або просто до своїх родичів, друзів і залишаються там,

– зазначив він.

Водночас він зауважив, що таких людей необхідно було забезпечити ліками, засобами особистої гігієни, одягом і продуктами на певний час. Люди, які покинули свої домівки, були впевнені, що за тиждень – два повернуться.

Варте уваги! У Херсоні вода поступово спадає. Станом на обід 21 червня повідомили про те, що вона перебуває на позначці 0,23 метра.

Люди не хотіли покидати оселі

Про це розповів волонтер штабу "Всім небайдужі Херсон" Ростислав Кулик. За його словами, найкритичнішим був той момент, коли люди просто не вірили, що їхні оселі підуть під воду. Тому вони не хотіли покидати своїх помешкань.

Зранку вони сиділи на горищах і просили про допомогу. Тобто люди до останнього моменту не вірили, що це дуже серйозно і це велика проблема. Ще одна критична ситуація – це коли люди залишають своїх собак замкненими в будинках або прив'язаними до ланцюгів, і вони тонуть,

– додав він.

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Значно критичнішою була ситуація на лівобережжі Херсонщини. По-перше, тому що вона перебуває під окупацією. По-друге, тому що її затопило найбільше. До прикладу, місто Олешки на 90% було під водою. На жаль, далеко не всім вдалося врятуватися. Люди днювали й ночували на дахах своїх будинків, щоб їхнє життя не забрала велика вода.

Росіяни скоїли моторошний теракт. Вони вкотре продемонстрували, що готові на будь-що, щоб утримувати контроль над територіями, які вони захопили. Наші ж військові докладають титанічних зусиль, щоб вибивати ворога. Ви ж можете допомогти мешканцям Херсонщини. Поширюйте сюжет Андріани Кучер, допомагайте волонтерам, донатьте. Наша сила в нашій єдності!