Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она добавила, что украинские бойцы работают по собственному плану и реализуют его в соответствии с поставленными задачами военного руководства.

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Укрывают ковровым способом

Сейчас в Херсонской области активизировалась ситуация, и это чувствуют на себе и местные жители. Ведь враг усилил обстрелы, в частности, в ночь на 30 июня 47 раз оккупанты обстреляли правый берег Херсонщины, Очаковскую и Куцурубскую общины в Николаевской области.

Пока ситуация очень сложная, но Силы обороны мощно работают,

– отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Таким образом, российские захватчики пытаются предотвратить действия Сил обороны, понимая, что прижаты на Запорожском направлении и страдают на Востоке Украины.

Мы также работаем в ответ и достаточно результативно, хотя как всегда наша работа усложнена тем, что россияне коварно прячутся за местным населением,

– сказала Гуменюк.

Антоновку, Херсон, Михайловку на правом берегу оккупанты покрывают ковровым способом, в частности, зажигательными снарядами, выжигая фактически жилые дома, частный сектор, гидротехнические сооружения вдоль берега.

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ВСУ не могут позволить себе такую работу по левому берегу Херсонщины. Там ведь населенные пункты еще страдают от наводнения. На левобережье очень сложная гуманитарная ситуация у местного населения, не получающего никакой помощи от оккупационных властей.

"В то же время российские войска размещают на крышах домов, верхних этажах многоэтажных домов для развертывания своих боевых позиций", – добавила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

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