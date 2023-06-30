Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она добавила, что украинские бойцы работают по собственному плану и реализуют его в соответствии с поставленными задачами военного руководства.
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Укрывают ковровым способом
Сейчас в Херсонской области активизировалась ситуация, и это чувствуют на себе и местные жители. Ведь враг усилил обстрелы, в частности, в ночь на 30 июня 47 раз оккупанты обстреляли правый берег Херсонщины, Очаковскую и Куцурубскую общины в Николаевской области.
Пока ситуация очень сложная, но Силы обороны мощно работают,
– отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".
Таким образом, российские захватчики пытаются предотвратить действия Сил обороны, понимая, что прижаты на Запорожском направлении и страдают на Востоке Украины.
Мы также работаем в ответ и достаточно результативно, хотя как всегда наша работа усложнена тем, что россияне коварно прячутся за местным населением,
– сказала Гуменюк.
Антоновку, Херсон, Михайловку на правом берегу оккупанты покрывают ковровым способом, в частности, зажигательными снарядами, выжигая фактически жилые дома, частный сектор, гидротехнические сооружения вдоль берега.
ВСУ не могут позволить себе такую работу по левому берегу Херсонщины. Там ведь населенные пункты еще страдают от наводнения. На левобережье очень сложная гуманитарная ситуация у местного населения, не получающего никакой помощи от оккупационных властей.
"В то же время российские войска размещают на крышах домов, верхних этажах многоэтажных домов для развертывания своих боевых позиций", – добавила руководитель пресс-центра ОК "Юг".
Гуменюк рассказала о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что потери живой силы врага существенны. Пока оккупанты разворачивают дополнительные госпитали не в специализированных заведениях по левобережной территории Херсона.
- Украинские военные продолжают обстреливать российских оккупантов на левом берегу Херсонщины. Огненное поражение противника позволит подготовиться к дальнейшим действиям.
- Британская разведка прокомментировала удар, который наши защитники нанесли по Чонгарскому мосту 22 июня. Там намекнули, что украинские бойцы существенно повредили более одного города на временно оккупированной территории в районе Чонгара.