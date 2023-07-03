Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни розуміють, що, найімовірніше, напрямок дій буде у районі Антонівського мосту.
До теми Ворожі позиції зачищаємо, окупанти чинять опір, – Гуменюк про ситуацію на Антонівському мосту
"Але пам'ятаємо, що в умовах гібридної війни ворог завжди намагається спровокувати Сили оборони на напрямок, де у нього зосереджені головні зусилля. Їм не вдається скористатися можливостями, тому що креативність підходу до планування операцій нашого командування для ворога неосяжна", – наголосила речниця.
Вона зазначила, що для України важливо, аби бойова операція проводилась у режимі інформаційної тиші. Тільки після завершення операції можна буде про неї говорити.
Суперечки серед пропагандистів
Іноземні аналітики повідомляють, що ситуація на Антонівському мосту навіть спровокувала конфлікт між російським міністерством оборони й так званими "воєнкорами". Пропагандисти заперечили "переможну" версію подій, яку описало міноборони. Оборонне відомство країни-агресорки звинуватило "воєнкорів" у тому, що вони, мовляв, поширюють неправдиву інформацію.
Наталія Гуменюк підтвердила цю інформацію. Така суперечка виникає, тому що пропагандистські тези не відповідають тим, які вони можуть здобути із самої лінії фронту.
Насправді дійсно виникає суперечка у тому, що подають пропагандисти і на чому намагаються піаритись блогери. Це можна схарактеризувати як зростання свідомості "за порєбріком". Вони хочуть знати правду та зрозуміти, що насправді там відбувається. Але формулювати та здобувати інформацію вони не навчені,
– пояснила вона.
Ситуація у районі Антонівського мосту: останні новини
- У британській розвідці повідомляли, що біля Антонівського мосту під Херсоном – запекла боротьба між ЗСУ та загарбниками. Наталія Гуменюк заявила, що це правда. Наразі триває потужна бойова робота. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливість нашої лінії фронту в цьому районі – те, що вона в зоні річки Дніпро.
- Речниця ОК "Південь" розповіла, що українські військові станом на ранок 3 липня зачищають ворожі позиції на Антонівському мосту, однак ворог вперто повертається назад. Ворожі війська навіть намагаються наростити кількість обстрілів. За минулу добу, 2 липня, удень було майже 50 обстрілів, а вночі – близько 40. Також росіяни знову почали застосовувати авіацію, зокрема вони скеровували керовані авіабомби на Херсон.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що запекла битва між окупантами та нашими захисниками точиться у районі Антонівського мосту. Росіяни в агонії цілеспрямовано обстрілюють цивільних на правобережжі Херсонської області.