Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни розуміють, що, найімовірніше, напрямок дій буде у районі Антонівського мосту.

До теми Ворожі позиції зачищаємо, окупанти чинять опір, – Гуменюк про ситуацію на Антонівському мосту

"Але пам'ятаємо, що в умовах гібридної війни ворог завжди намагається спровокувати Сили оборони на напрямок, де у нього зосереджені головні зусилля. Їм не вдається скористатися можливостями, тому що креативність підходу до планування операцій нашого командування для ворога неосяжна", – наголосила речниця.

Вона зазначила, що для України важливо, аби бойова операція проводилась у режимі інформаційної тиші. Тільки після завершення операції можна буде про неї говорити.

Суперечки серед пропагандистів

Іноземні аналітики повідомляють, що ситуація на Антонівському мосту навіть спровокувала конфлікт між російським міністерством оборони й так званими "воєнкорами". Пропагандисти заперечили "переможну" версію подій, яку описало міноборони. Оборонне відомство країни-агресорки звинуватило "воєнкорів" у тому, що вони, мовляв, поширюють неправдиву інформацію.

Наталія Гуменюк підтвердила цю інформацію. Така суперечка виникає, тому що пропагандистські тези не відповідають тим, які вони можуть здобути із самої лінії фронту.

Насправді дійсно виникає суперечка у тому, що подають пропагандисти і на чому намагаються піаритись блогери. Це можна схарактеризувати як зростання свідомості "за порєбріком". Вони хочуть знати правду та зрозуміти, що насправді там відбувається. Але формулювати та здобувати інформацію вони не навчені,

– пояснила вона.

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