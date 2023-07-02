У Британській розвідці цими днями констатували, що біля Антонівського мосту під Херсоном – запекла боротьба між ЗСУ та загарбниками. У неділю вранці, 2 липня, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону заявила, що це – правда, – інформує 24 Канал.

Дивіться також У межах контрнаступу: як ЗСУ змогли втричі покращити ефективність контрбатарейної боротьби

Біля Антонівського мосту – бої

Як зазначила спікерка, вона не може розкривати деталі цієї операції, адже зараз важливо дотримуватись інформаційної тиші: "Аби була зроблена нормально бойова хороша робота, нам потрібна інформаційна тиша. Але ми використовуємо всі дані, які отримуємо, для того, щоб правильно формувати свої подальші дії".

Однак уже зараз можна сказати, що в районі Антонівського мосту – битва між окупантами та нашими захисниками. Варто уточнити, що ця переправа з'єднує Херсон із лівим берегом Дніпра, зокрема з такими населеними пунктами як Олешки та Гола Пристань.

Наразі триває потужна бойова робота. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливість нашої лінії фронту в цьому районі – це дійсно те, що вона в зоні річки Дніпро,

– заявила Гуменюк.

Окрім того, вона наголосила, що річище Дніпра було дещо деформоване, внаслідок того що окупанти підірвали Каховську греблю. Це, звісно, дещо ускладнило роботу ЗСУ. Проте все-таки, за минулу добу нашим бійцям вдалося знищити в цьому районі: