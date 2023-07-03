Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он добавил, что россияне в панике разгоняют скандал между российскими военными блогерами и минобороны страны-агрессора.
Обратите внимание Поддувает с левого берега: какую стратегию обороны выстраивают оккупанты на Юге
Продолжаются напряженные бои
Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что в районе Антоновского моста продолжаются тяжелые бои. Она не раскрыла детали этой операции, ведь сейчас важно соблюдать информационную тишину.
В то же время оккупанты цинично врут и притворяются, что якобы им удалось "отразить" наступление. Россияне использовали даже ракеты "Искандеры" по части Антоновского моста, однако все напрасно – конструкция не развалилась.
Мнение о закреплении Вооруженных Сил Украины на левом берегу Херсонской области панически влияет на российских оккупантов. Антоновский мост является доступом к Днепру и вероятной переправой с правого на левый берег. Удержание этой части является стратегическим и имеет большое политическое значение.
Какие успехи ВСУ имеют на левом берегу Херсонщины: смотрите видео
Террористические обстрелы
Оккупанты в агонии усилили обстрелы Херсона и правобережной части области. К сожалению, количество вражеских обстрелов постоянно растет и уже приближается к антирекордам – около 500 в сутки.
В ночь на 3 июля россияне вновь применяли зажигательные снаряды, которые вызывают много пожаров. Вчера (2 июля – 24 Канал) один из снарядов прилетел в многоэтажку,
– сказал депутат Херсонского областного совета.
Российские захватчики преследуют гражданских в местах скопления людей. 2 июля оккупанты нанесли удар в место, где гуманитарная миссия раздавала бесплатные обеды. К счастью, люди не пострадали.
Какая ситуация на Юге: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Юге идут тяжелые бои, но постепенно украинские воины продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
- Захватчики меняют тактику на Юге, ведь предыдущая не сработала. Российские оккупанты вернулись к атакам управляемыми авиабомбами и ударными БПЛА типа "Ланцет".
- Во временно оккупированных Алешках на левобережье Херсона прилетело по нескольким захватчикам. Украинские бойцы дроном спустили взрывчатку на россиян, которые остановились возле одного из местных киосков или магазинчиков, вероятно, чтобы попить воду и отдохнуть.