Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она объяснила настроения оккупантов и во временно оккупированном Крыму.

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Потеряли один рубеж

Российские оккупанты имели достаточно времени и средств, чтобы построить на Юге мощные оборонительные рубежи в несколько слоев. Впрочем, после теракта на Каховской ГЭС, который они совершили собственноручно, потеряли передний рубеж из-за воды, которая просто смыла заграждения и затопила их позиции, рассказала Гуменюк. Теперь им будет сложно держать предварительно настроенную оборону.

Они чувствуют определенный сквозняк с левого берега Днепра – оттуда им поддувает и оборона не так сильна. Но дальше, глубже, у них есть еще несколько рубежей обороны, за которые они могут цепляться,

– сказала спикер.

Маневрируют подразделениями

Оккупанты боятся контрбатарейной борьбы, а потому маневрируют и рассредоточивают силы и средства. Подобная ротация происходит почти постоянно – на Запорожское направление, на восток и с востока на юг.

"Таким образом, они пытаются восстанавливать те подразделения, которые страдают на Востоке. Имея накопленный потенциал, создают такой круговорот сил и средства. Дополнительные не подтягивали – это ротация между определенными направлениями. Что было сформировано, так оно между собой и меняет позицию", – пояснила Гуменюк.

Наталья Гуменюк о действиях оккупантов на Юге: смотреть видео

Оккупанты в Крыму "заждались"

В Крыму россияне тоже оставили оборонительные сооружения, но они их ни укрепляют, ни увеличивают количество. Оккупационная так называемая власть обеспокоена эвакуацией своего имущества.

"Впечатление, что их беспокоит общее мнение населения – ну когда уже (контрнаступление – 24 Канал). Они бы хотели, чтобы уже произошло и откреститься", – добавила Наталья Гуменюк.

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