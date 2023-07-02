Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Ночью россияне атаковали Украину по разным направлениям с применением разного оружия. Однако на следующую ночь россияне могут повторно атаковать нашу страну.

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами", боевая работа в районе Антоновского моста: хронология 494 дня войны

Ресурс ракет налицо

Сегодня, в этот торжественный День ВМС Украины, вполне вероятно повторение таких атак и в частности с моря сегодня днем и ночью.

Сейчас в Черном море враг увеличил свою группировку. Это произошло буквально накануне утренней атаки. Оккупанты к двум подводным, которые дежурили с ночи, добавил надводный ракетоноситель. Из одного из этих ракетоносителей сегодня ночью были выпущены "Калибры", направлявшиеся в Одесскую и Николаевскую.

Очевидно, потенциал врага будет увеличиваться именно на море и террор будет усиливаться с морского направления. Поскольку ресурс ракет пока налицо – сейчас 16 ракет "Калибр" были готовы к использованию. Учитывая, что 3 враг выпустил, у него осталось 13 ракет,

– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Также наблюдается активность и вражеской авиации. А это свидетельствует о том, что атака может быть комплексной, чтобы рассредоточить усилия украинской противовоздушной обороны.

ПВО метко отработали

Этой ночью был нанесен удар авиационными управляемыми бомбами по Херсону. Ранее оккупанты не использовали такие бомбы на этом направлении.

"В нашей зоне ответственности метко отработали Силы противовоздушной обороны. В Николаевской области уничтожены 2 из 8 "Шахедов", которые запустил враг. И 3 "Калибра", которыми оккупанты пытались атаковать Одесщину и Николаевщину, также были уничтожены над морем", - отметила Гуменюк.

Возможны ли повторные ракетные атаки врага по Украине: смотрите видео