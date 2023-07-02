Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Ночью россияне атаковали Украину по разным направлениям с применением разного оружия. Однако на следующую ночь россияне могут повторно атаковать нашу страну.
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Ресурс ракет налицо
Сегодня, в этот торжественный День ВМС Украины, вполне вероятно повторение таких атак и в частности с моря сегодня днем и ночью.
Сейчас в Черном море враг увеличил свою группировку. Это произошло буквально накануне утренней атаки. Оккупанты к двум подводным, которые дежурили с ночи, добавил надводный ракетоноситель. Из одного из этих ракетоносителей сегодня ночью были выпущены "Калибры", направлявшиеся в Одесскую и Николаевскую.
Очевидно, потенциал врага будет увеличиваться именно на море и террор будет усиливаться с морского направления. Поскольку ресурс ракет пока налицо – сейчас 16 ракет "Калибр" были готовы к использованию. Учитывая, что 3 враг выпустил, у него осталось 13 ракет,
– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.
Также наблюдается активность и вражеской авиации. А это свидетельствует о том, что атака может быть комплексной, чтобы рассредоточить усилия украинской противовоздушной обороны.
ПВО метко отработали
Этой ночью был нанесен удар авиационными управляемыми бомбами по Херсону. Ранее оккупанты не использовали такие бомбы на этом направлении.
"В нашей зоне ответственности метко отработали Силы противовоздушной обороны. В Николаевской области уничтожены 2 из 8 "Шахедов", которые запустил враг. И 3 "Калибра", которыми оккупанты пытались атаковать Одесщину и Николаевщину, также были уничтожены над морем", - отметила Гуменюк.
Возможны ли повторные ракетные атаки врага по Украине: смотрите видео
Получили новую партию "Шахедов"
Оккупанты стали реже использовать в частности на Юге так называемые КАБы (управляемые авиационные бомбы – 24 Канал). Ведь их запас у врага не так велик. Кроме того, россияне переоснащают эти бомбы, и это тоже замедляет процесс.
Однако они продолжают их применять из-за того, что вражеская артиллерия пока не так активна и не может вернуться на позиции, которые открылись после ухода воды с левого берега Херсонщины. Но сейчас оккупанты используют КАБы примерно один раз в сутки,
– пояснила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины.
Кроме того, россияне активизировали применение баражирующих боеприпасов "Ланцетов". С временно оккупированной Херсонщины они их запускают по правому берегу, атакуя побережье. Ведь враг опасается активных действий украинских сил обороны.
"Также зафиксировано прибытие бортов из Ирана в Россию, а это значит, что поступила новая партия "Шахедов". И наверняка теперь оккупанты будут их активнее применять"", - подчеркнула Наталья Гуменюк.
Больше о ночной атаке врага Украины
- На ночь 2 июля россияне атаковали Украину дронами "Шахед", которые направлялись с юго-восточного направления, и крылатыми ракетами "Калибр" - со стороны Черного моря.
- По информации Воздушных сил ВСУ, наши ПВО уничтожили 2 из 8 БпЛА Shahed-136/131 (над Николаевской областью) и 3 "Калибра".
- Киевская городская военная администрация отметила, что российские захватчики атаковали Киев дронами. Силы и средства украинской ПВО уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы.