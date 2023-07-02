Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Вона пояснила настрої окупантів і у тимчасово окупованому Криму.

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Втратили один рубіж

Російські окупанти мали достатньо часу та засобів, аби побудувати на Півдні потужні оборонні рубежі у декілька шарів. Утім, після теракту на Каховській ГЕС, який вони вчинили власноруч, втратили передній рубіж через воду, яка просто змила загородження та затопила їхні позиції, розповіла Гуменюк. Тепер їм буде складно тримати попередньо налаштовану оборону.

Вони відчувають певний протяг з лівого берега Дніпра – звідти їм піддуває і оборона не така сильна. Але далі, глибше, у них є ще декілька рубежів оборони, за які вони можуть чіплятися,

– сказала речниця.

Маневрують підрозділами

Окупанти бояться контрбатарейної боротьби, а тому маневрують і розосереджують сили та засоби. Подібна ротація відбувається майже постійно – на Запорізький напрямок, Схід і зі Сходу на Південь.

"Таким чином вони намагаються відновлювати ті підрозділи, які потерпають на Сході. Маючи накопичений потенціал, створюють такий колообіг сил та засобі. Додаткові не підтягували – це ротація між визначеними напрямками. Що було сформоване, так воно між собою і змінює позицію", – пояснила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про дії окупантів на Півдні: дивитись відео

Окупанти в Криму "зачекалися"

В Криму росіяни теж залишили оборонні споруди, але вони їх ані укріплюють, ані збільшують кількість. Окупаційна так звана влада стурбована евакуацією свого майна.

"Враження, що їх турбує загальна думка населення – ну коли вже (контрнаступ – 24 Канал). Вони б хотіли, щоб вже сталося і відхреститися", – додала Наталія Гуменюк.

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