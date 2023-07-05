ВСУ еще не полностью раскрыли свой потенциал

Ситуацию на поле боя и контрнаступление американским журналистам прокомментировали командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский и генерал Александр Тарнавский, возглавляющий контрнаступление на Юге.

К теме ВСУ сосредоточились на истощении врага, а не быстром возвращении километров ценой потерь, – ISW

Пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны,

– заверил Сырский.

Кстати, на вопрос журналистов о том, отобьют ли ВСУ у россиян Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен". Он добавил, что сейчас российская армия несет в 8 – 10 раз больше потерь, чем украинская. В особенности это касается погибших бойцов.

В то же время, Тарнавский рассказал, что ситуация на Юге Украины стабильная, а наши военные еще не полностью раскрыли свой потенциал перед врагом.

Маляр заинтриговала новостями

4 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заинтриговала новостями с фронта. Она заявила, что наши военные продвигаются на Юге. Однако из-за безопасности украинских защитников чиновница пока не смогла раскрыть больше деталей.