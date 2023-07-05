Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Не зважаючи на меншість, втрат Україна зазнає теж значно менших.

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"Мене дратують ці розмови про те, що контрнаступ триває повільно. У нас менше людей, у нас менше танків, менше артилерійських систем, менше броньованих машин, нас всього менше і ми наступаємо. Ми зазнаємо втрат в 7 – 10 разів менші, ніж ворог зазнає, який закопався там залізобетонно", – прокоментував Олексій Гетьман.

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Хочеш швидше, приходь та пришвидшуй

Військовий експерт закликав тих людей, які починають критикувати наших військових, трохи аналізувати та шукати причинно-наслідкові звʼязки. Тоді ситуація буде ясною і не буде зайвих питань, що вже починають дратувати українських військових.

Треба поставити собі запитання, а як взагалі нам вдається меншою кількістю наступати й з меншими втратами, ніж у ворога. Хочеш швидше, приходь та пришвидшуй,

– зазначив Олексій Гетьман.

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