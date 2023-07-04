Заступниця міністра оборони Ганна Маляр дала зрозуміти, що в України втрати своїх захисників не стали більшими. Про це вона сказала в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з загиблими та пораненими в України

Маляр зазначила, що війна не може бути без жертв. Втрати будуть у будь-якої сторони.

І дійсно, під час наступу, відповідно до різних методик, очікуються більші втрати, ніж під час оборони. Але у нас не стали більшими втрати під час наступу,

– заявила вона.

Представниця Міноборони сказала, що відвідала один з наших військових шпиталів. Там вона обговорила з головним лікарем це питання. За її словами, поранених більше не стало. А ситуація зараз така як і була.

Чому у Росії більші втрати

Маляр додала, що на Півдні у нас у 5 разів менше загиблих, ніж у загарбників. А на Сході тиждень тому в України було у 8 разів менше втрат, ніж в Росії.

Заступниця Олексія Резнікова заявила, що для наших командувачів штабів ключове – це збереження життя. Обираючи між швидким просуванням та життям наших людей, наші військові завжди оберуть другий варіант.

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