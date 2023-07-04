Заместительница министра обороны Анна Маляр дала понять, что у Украины потери своих защитников не стали больше. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с погибшими и ранеными в Украине
Маляр отметила, что война не может быть без жертв. Потери будут у каждой стороны.
И действительно, во время наступления, согласно разным методикам, ожидаются больше потерь, чем во время обороны. Но у нас не стали больше потери во время наступления,
– заявила она.
Представительница Минобороны сказала, что посетила один из наших военных госпиталей. Там она обсудила с главврачом этот вопрос. По ее словам, раненых больше не стало. А ситуация сейчас такая же, как и была.
Почему у России большие потери
Маляр добавила, что на Юге у нас в 5 раз меньше погибших, чем у захватчиков. А на Востоке неделю назад у Украины было в 8 раз меньше потерь, чем у России.
Заместительница Алексея Резникова заявила, что для наших командующих штабами ключевое – это сохранение жизни. Выбирая между скорым продвижением и жизнью наших людей, наши военные всегда выберут второй вариант.
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- Недавно британская разведка опубликовала новый отчет. В нем говорится об усовершенствовании тактики оккупантов. Россияне пытаются остановить наступление ВСУ всеми силами.
- Военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу тоже указал на изменения в поведении захватчиков. По его словам, российские оккупанты решили открыть еще один фронт в Луганской области, чтобы растянуть украинские войска.
- А советник главы ОП Михаил Подоляк не так давно поделился прогнозом о наступлении. Он считает, что российский фронт рухнет благодаря накопительному эффекту.