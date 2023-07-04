В последние недели Россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на Юге. Об этом разведка Британии сообщает в обзоре ситуации на фронте в Украине за 4 июля.

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Россия плотно заминировала территорию

Как говорится в обзоре разведки Британии, в основе этого подхода лежит очень интенсивное использование Россией противотанковых мин.

По данным разведки, на некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что оккупанты, вероятно, использовали гораздо больше мин, чем предусмотрено военной доктриной России.

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В Минобороны добавляют, что замедлив украинское наступление, Россия попыталась нанести удар по украинской бронетехнике с помощью беспилотных летательных аппаратов, боевых вертолетов и артиллерии.

Хотя Россия добилась определенного успеха в этом подходе на ранних стадиях украинского контрнаступления, ее силы продолжают страдать от ключевых недостатков, особенно от перегруженности подразделений и нехватки артиллерийских боеприпасов,

– резюмируют в разведке Британии.

Что известно о контрнаступлении ВСУ