В последние недели Россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на Юге. Об этом разведка Британии сообщает в обзоре ситуации на фронте в Украине за 4 июля.
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Россия плотно заминировала территорию
Как говорится в обзоре разведки Британии, в основе этого подхода лежит очень интенсивное использование Россией противотанковых мин.
По данным разведки, на некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что оккупанты, вероятно, использовали гораздо больше мин, чем предусмотрено военной доктриной России.
В Минобороны добавляют, что замедлив украинское наступление, Россия попыталась нанести удар по украинской бронетехнике с помощью беспилотных летательных аппаратов, боевых вертолетов и артиллерии.
Хотя Россия добилась определенного успеха в этом подходе на ранних стадиях украинского контрнаступления, ее силы продолжают страдать от ключевых недостатков, особенно от перегруженности подразделений и нехватки артиллерийских боеприпасов,
– резюмируют в разведке Британии.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
- Силы обороны Украины летом развивают контрнаступление на Юге и Востоке, а также проводят оборонные операции. По данным Минобороны, на Юге уже удалось деоккупировать более 158 квадратных километров.
- Украина столкнулась с давлением некоторых партнеров, якобы недовольных темпами контрнаступления. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что темпы продвижения наших военных не зависят от мнения того или иного государства. Глава государства подчеркнул, что на кону человеческие жизни.
- Также на давление партнеров отреагировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что контрнаступление – это не шоу и выразил раздражение из-за того, что говорят о "медленном наступлении".
- Вместе с тем, некоторые партнеры Украины все же понимают, что контрнаступление требует детального планирования и тщательных шагов. В частности, начальник штабов США Марк Милли сказал, что ни у кого не должно быть иллюзий относительно наступления Украины.