Общаясь с журналистами, глава государства отметил, что есть и ожидающие "голливудского кино". В то же время он подчеркнул, что в случае с контрнаступлением нет "начала сюжета", а есть только финал – победа.

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Мнения по контрнаступлению разбегаются

Кое-кто хочет и ожидает (результатов контрнаступления – 24 Канал) очень сильно, а кое-кто хочет чего-то такого, как в голливудском кино, но это по-другому происходит. Здесь нет начала сюжета, здесь есть только финал, а в финале будет победа,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, некоторые партнеры думают, что Украина пока не может рассказывать о контрнаступлении. Есть те, кто предполагает, что он начнется через неделю, а есть те, кто считает, что "нам нужен еще месяц и будут очень большие результаты". Правда, есть и те, по чьему мнению наши военные начали контрнаступление еще месяц назад.

Очень высока цена за те или иные выводы или попытки повлиять на нас – когда начинать что-то, когда продолжать, куда идти. А на весах – жизнь людей. От мнения любого государства или попыток давить, при всем уважении, не будет ничего зависеть,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что наши военные будут продвигаться по полю боя. И будут делать это так, как сочтут правильным.

США продолжают поддержку Украины

Владимир Зеленский в интервью также отметил, что признателен как Джо Байдену, так и Конгрессу и двухпартийной поддержке Украины. Он отметил, что существуют разные месседжи относительно того, уменьшать ли помощь нашему государству. Несмотря на это, когда украинцы садятся за стол переговоров со своими партнерами: демократами или республиканцами, вообще Конгрессом, то "они всегда объединены в поддержку Украины".

Глава государства не берется прогнозировать, сколько еще могут нам помогать партнеры. Украина верит им, потому что они – наши союзники. В то же время, мы работаем над тем, чтобы можно было рассчитывать и на себя. Для этого "многое запустили, строим, производим то или иное оружие".

Впрочем, подчеркивает Зеленский, этого все равно мало. Следует понимать, что Россия всегда живет войной. Наше государство все еще хочет оккупировать страна, которая в 40 раз больше. И Украине в этом случае очень необходима поддержка от партнеров.