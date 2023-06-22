Несмотря на это, украинский глава не исключает, что Крым могут освободить и политическим путем. Зеленский подчеркнул, что Украина в этом заинтересована.
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Зеленский высказался об освобождении Крыма
Президент Украины подчеркнул, что конечная цель по освобождению наших территорий включает в себя деоккупацию Крымского полуострова. Зеленский подчеркнул, что территорию Крыма не будут деоккупировать с помощью переговоров с Россией.
"Переговоры (не начнутся – 24 Канал) пока они не выйдут полностью со всей нашей территории, включая Донбасс и Крым", – рассказал глава государства.
Относительно военного пути освобождения Крыма президент говорит, что этот вопрос непростой. Однако он также надеется, что наши партнеры смогут помогать нам не только оружием, но и помогать политически, чтобы деоккупировать наши территории.
Тогда (в случае политической деоккупации украинских территорий – 24 Канал) будет уменьшение количества жертв. Мы в этом очень-очень заинтересованы,
– подчеркнул украинский руководитель.
Зеленский напомнил, что Крым и Донецкая и Луганская области являются украинскими территориями согласно международному праву с 1991 года. Поэтому наше государство будет прилагать все усилия, чтобы освободить эти земли.
Ранее Зеленский говорил, что не будет замораживать войну с Россией
- Владимир Зеленский 21 июня рассказал, каким видит финал военных действий против Украины. Он подчеркнул, что наше государство не собирается замораживать войну.
- Кроме того, украинский глава заявил, что не будет вести переговоры с российскими властями. Это может произойти только тогда, когда Россию выбьют из всех украинских территорий.
- Также президент подчеркнул, что Украина будет продолжать свое контрнаступление. Хотя и не такими темпами, как все ожидали, ведь, по словам Зеленского, "это не голливудский фильм".