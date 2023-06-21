Кроме того, украинский глава заявил, что не будет вести переговоры со страной-агрессоркой. Это будет происходить, пока Россию не выбьют из всех украинских территорий.
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Зеленский высказался по поводу финала войны
Глава государства отметил, что "украинские победы на поле боя необходимы" для нашего государства. К тому же он заверил, что украинские власти ни в коем случае не будут останавливать военные действия, чтобы освободить оккупированные территории.
Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт. Потому что война – это бесперспективное развитие для Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил, что не будет садиться за стол переговоров, если Россия и дальше пытается оккупировать украинские земли. Он также подчеркнул, что не пойдет на этот шаг даже после смены президента страны-агрессорки.
Украина продолжает деоккупировать свои территории
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Силы обороны 20 июня имели частичный успех в освобождении оккупированных территорий. В частности, ВСУ закрепляются на новых рубежах по направлению Белогоровка – Шипиловка в Луганской области.
- В тот же день командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что вооруженные силы имели успех на Таврическом направлении. В частности, потери врага убитыми и ранеными составили более 5 рот.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинское командование делает правильные решения по прорыву обороны русской армии. Он подчеркнул, что Украина продвигается, но бои идут очень тяжелые при ожесточенном сопротивлении россиян, наладивших хорошую оборону.
- Об ожесточенных боях на Запорожском направлении рассказал и известный украинский кинорежиссер Олег Сенцов, сейчас защищающий Украину на фронте. Он сказал, что его подразделение занял определенный рубеж, хотя и понес потери.