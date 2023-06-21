Крім того, український очільник заявив, що не вестиме переговори з країною-агресоркою. Це відбуватиметься, поки Росію не виб'ють з усіх українських територій.
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Зеленський висловився щодо фіналу війни
Глава держави зазначив, що "українські перемоги на полі бою необхідні" для нашої держави. До того ж він запевнив, що українська влада в жодному разі не зупинятиме воєнні дії, щоб звільнити окуповані території.
Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт. Тому що війна – це безперспективний розвиток для України,
– наголосив Зеленський.
Президент також зауважив, що не сідатиме за стіл перемовин, якщо Росія й надалі намагатиметься окупувати українські землі. Він також підкреслив, що не піде на цей крок навіть після зміни президента країни-агресорки.
Україна продовжує деокуповувати свої території
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Сили оборони 20 червня мали частковий успіх у звільненні окупованих територій. Зокрема, ЗСУ закріплюються на нових рубежах на напрямку Білогорівка – Шипилівка в Луганській області.
- Того ж дня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що Збройні Сили мали успіх на Таврійському напрямку. Зокрема, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад 5 рот.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українське командування робить правильні рішення з прориву оборони російської армії. Він підкреслив, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону.
- Про запеклі бої на Запорізькому напрямку розповів і відомий український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз захищає Україну на фронті. Він сказав, що його підрозділ зайняв визначений рубіж, хоча й зазнав втрат.