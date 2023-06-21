Крім того, український очільник заявив, що не вестиме переговори з країною-агресоркою. Це відбуватиметься, поки Росію не виб'ють з усіх українських територій.

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Зеленський висловився щодо фіналу війни

Глава держави зазначив, що "українські перемоги на полі бою необхідні" для нашої держави. До того ж він запевнив, що українська влада в жодному разі не зупинятиме воєнні дії, щоб звільнити окуповані території.

Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт. Тому що війна – це безперспективний розвиток для України,

– наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що не сідатиме за стіл перемовин, якщо Росія й надалі намагатиметься окупувати українські землі. Він також підкреслив, що не піде на цей крок навіть після зміни президента країни-агресорки.

Україна продовжує деокуповувати свої території