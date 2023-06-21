Зеленський прокоментував цинічне висловлювання Путіна під час Конференції з питань відновлення України. Перед відповіддю він глибоко вдихнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім впевнений, як відповісти на запитання.

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Що Зеленський сказав Путіну

Зеленський порівняв Путіна з нацистським лідером Адольфом Гітлером, який відповідальний за винищення євреїв під час Голокосту.

Таке враження, що він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера,

– сказав президент України.

Він зазначив, що заява Путіна не відповідає принципам цивілізованого світу. Водночас глава держави подякував за відповідну реакцію світової спільноти.

"Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", – резюмував Зеленський.

Зеленський втратив родичів під час Голокосту

У вересні 2021 року Зеленський у рамках візиту до США відвідав Меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні.

Він розповів історію своєї родини, коли під час Голокосту із чотирьох братів живим лишився лише його дід, який у той час був на фронті.

"Він (дід – 24 Канал) пройшов Другу світову, зробив свій внесок у перемогу над нацизмом і через чотири роки повернувся додому. Через два роки у нього народився син, через 31 рік в нього народився онук, через 40 років його онук став президентом України і зараз він стоїть перед вами", – зазначив Зеленський.

У Росії вкотре зробили цинічну заяву про Зеленського